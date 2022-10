Perché FdI non si fida degli alleati Il nodo della presidenza del Senato

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Sulladelnon si discute. «Col cavolo che la lasciamo agli altri». Dove gli altri sarebbero glidi governo ed il cavolo non è riferito alla pianta. Fratelli d'Italia vuol tenere per sé ladell'aula, quella che numericamente di più conterà. L'alleanza sinergica tra Lega e Forza Italia rischierebbe nei momenti cruciali di mandare sotto il governo. Un rischio che nessuno vuole correre in viaScrofa. «Dobbiamo avere le mani libere, per dettare noi l'agenda di governo. Senza farci condizionare». Durante il vertice di Arcore più volte pare sia stato ricordato che fu lo stesso Berlusconi Primo Ministro a tenere per sé ladi Palazzo Madama. Creando così un precedente insindacabile. La partita per Calderoli sembra dunque più di ...