(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Milano, 12 ott. (Adnkronos) - Ilstatunitense 'aldi: il cantiere ad alto tasso di tecnologia scelto da Boston Dynamics e Trimble per il primo test nel mondo delle costruzioni del Paese. Lo rende noto, spiegando cheè tra i più grandi progetti italiani di rigenerazione urbana, un vero e proprio smart 'human' district promosso da Polifin, sviluppato dal gruppo Costim, in fase di realizzazione da parte della controllata Impresa. Oggi, per la prima volta in Italia -si legge nella nota del gruppo- la piattaformaica integrata frutto della collaborazione tra Trimble e Boston Dynamics ha operato nel cantiere ...

Il Sannio Quotidiano

È il miglior amico dell'uomo anche in cantiere . Si chiama Spot ed è un cane robot che approda per la prima volta in un cantiere edile italiano.Life e Impresasono state scelti da Trimble - attraverso la sua controllata italiana Spektra - per testare questo "animale" dotato di intelligenza artificiale. Cosa può fare Spot in un ...... ha detto Jacopo Palermo, Ceo di Costim, controllata da Polifin della famiglia Bosatelli e partecipata da Unifin di Francesco. Il gruppo oggi sta lavorando al completamento diLife ... Percassi: al Chorus Life di Bergamo arriva il cane robot ‘Spot’ Milano, 12 ott. (Adnkronos) - Il cane robot statunitense 'Spot' arriva al Chorus Life di Bergamo: il cantiere ad alto tasso di tecnologia scelto da Boston Dynamics e Trimble per il primo test ...Si muove in autonomia nell’area dei lavori su tutti i tipi di suolo e con le sue telecamere raccoglie immagini assicurandosi che i lavori siano conformi ai progetti ...