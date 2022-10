Per gli italiani inflazione e caro energia le priorità del nuovo Governo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – L'ultima nota mensile dell'ISTAT relativa all'andamento economico del nostro Paese ha confermato un'ulteriore accelerazione dell'nel corso del mese di settembre e, secondo l'OCSE, il perdurare della crisi energetica potrebbe causare una decelerazione dell'economia mondiale. Temi che la popolazione italiana percepisce e vive quotidianamente e che, ad oggi, rappresentano unaper la maggioranza degli. Al prossimo, quindi, si chiede di intervenire tempestivamente sull'aumento generale dei prezzi (48,8%), sulla crisi energetica e l'aumento dei prezzi delle utenze (45%), senza trascurare il lavoro e l'occupazione, ancor di più nelle aree meridionali (38%).Una richiesta di intervento che arriva in modo unanime e trasversale dal nord al sud del Paese. Il problema in ...

RaiNews

Al Forum energetico di Mosca, il presidente russo garantisce forniture via Nord Stream 2 e invita l'Ue a riflettere. E se Parigi e Bruxelles ora vacillano, il 16 ottobre la Cina potrebbe sparigliare ...Gli azzurri hanno stravinto per 6-1 portandosi a 9 punti ed ora basterà battere i Lancieri anche al ritorno per ottenere il pass per gli ottavi di finale con ben due turni d’anticipo. L’esultanza di ...