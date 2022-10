Per 21 anni ritira la pensione della madre morta nel 1998 | truffa da 100mila euro ai danni dell’Inps

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Per 21ha continuato are lanel lontano, accumulando così un “tesoretto” da 100 mila. E avrebbe continuato a riscuotere indebitamente la somma destinata alla defunta genitrice se non fosse stato scoperto e denunciato dalla Procura di Imperia. È quanto ha fatto un uomo di origini francesi finito ora a processo con l’accusa diaggravata ai d, l’Istituto di previdenza sociale. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo si sarebbe recato ogni mese presso l’ufficio postale esibendo un falso certificatoin cui infatti non era riportata l’attestazionemorte e ...

