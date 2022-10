Pedone investito sulle strisce pedonali a Peschiera Borromeo | non è grave

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) L’uomo è stato caricato sul cofano e sbalzato sull’asfalto per una manciata di metri. Per lui una forte contusione. L’automobilista è stata multata e le è stata ritirata la patente

... 7,9 morti e 561 feriti ogni giorno Da un anno sono quasi quadruplicati gli incidenti in monopattino, da 518 a 2.101, nove conducenti sono morti, a questi va aggiunto unmorto. Dei ...Ma a pochi minuti di distanza è accaduto un altro espisodio decisamente più preoccupante in via Piedigrotta, dove un'auto haun. L'impatto è stato violento: il cofano della vettura e ...Intervento del 118 dell’Asl Toscana sud est, attivato alle 11.36 di oggi, mercoledì 12 ottobre, per un pedone investito sulla Sp 10 a Sinalunga. L’uomo, di 66 anni, è stato trasportato al ...L’uomo è stato caricato sul cofano e sbalzato sull’asfalto per una manciata di metri. Per lui una forte contusione. L’automobilista è stata multata e le è stata ritirata la patente ...