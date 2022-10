Parla anche Varoufakis | “Meloni fascista” Giuli lo umilia | Caprarica gli dà il colpo di grazia video

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)il collezionista di fallimenti. Solo Giovanni Floris poteva propinarci un ex ministro greco fallito come Gianisper fargli gettare fango sullae sull’Italia. Spunta nello studio schieratissimo di La7 il già ministro delle Finanze della Grecia nel primo governo Tsipras, finito ingloriosamente, a darci addirittura lezioni. Con l’arroganza propria dei sinistri massimalisti. E’ chiaro a tutti i presenti in studio chenon sa nulla dell’Italia, non sa nulla della storia politica della. Epperò questi sono i requisiti minimi richiesti per essere invitati nei salotti di sinistra per screditare la premier in pectore. Un Alessandromonumentale e unavvelenato lo stendono, senza appello. Floris invita ...