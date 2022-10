Papa Francesco su Leggo | ' La lezione dello sport | chi sono il buon allenatore e il vero campione'

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Pubblichiamo la prefazione cheha scritto per il libro ' Non è solo fatica, è amore ', di Monsignor Dario Viganò e Valerio Cassetta . Quando un atleta raggiunge il proprio sogno di ...

Pubblichiamo la prefazione cheha scritto per il libro ' Non è solo fatica, è amore ', di Monsignor Dario Viganò e Valerio Cassetta . Quando un atleta raggiunge il proprio sogno di vittoria, sul podio sale da solo, ...Terza guerra mondiale: Russia bombarda Kiev/: "umanità in pericolo"