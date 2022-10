Papa Francesco | Cari sportivi | amati dai giovani | siete responsabili del vostro talento

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Come ricordavo in una intervista a La Gazzetta dello Sport, la ricchezza rischia di far ... IL LIBRO SU SANPAOLOSTORE.it

Leggi anche Minicar contro un muro per evitare di investire un gattino:muore a 15 anni, grave la sorella Soccorrono vittime di un incidente, amiche 25enni investite e uccise da un'altra ...... arciprete della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano e vicario generale delper la Città ... risalire lungo la penisola per giungere ad Assisi al Capitolo delle stuoie, incontrare, ...Il libro "Non è solo fatica, è amore" di don Dario Viganò e Valerio Cassetta ha una prefazione di Papa Francesco che contiene la summa del suo pensiero sullo sport. Ecco che cosa ha scritto ...Un uomo di 36 anni è stato arrestato dai carabinieri a Catania con l’accusa di violenza sessuale nei confronti di una delle figlie, di 13 anni, e della moglie. La notizie è riportata dal quotidiano “L ...