Pamela Prati non veniva pagata per le ospitate su Mark Caltagirone? Ecco la verità | quanto guadagnava ogni volta che andava in tv? Pamela Perricciolo rivela tutto

Leggi su donnapop

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ancora oggi, dopo anni, si parla del casonel 2019 era spesso ospite delle trasmissioni televisive per parlare del suo futuro matrimonio con l’imprenditore romano., ex agente della showgirl sarda, nelle ultime ore ha fatto dellezioni shock susuccedeva in quel periodo. Leggi anche:, Barbara...