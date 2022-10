Pamela Prati | Barbara D’Urso rivela | «Era arrabbiata | mi ha trattato male» | ecco cosa è successo dietro le quinte di Domenica Live

Leggi su donnapop

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Come sappiamo,hanno avuto una brusca lite a, mentre la showgirl sarda era implicata nel caso Mark Caltagirone. Proprio in questi giorni, Alfonso Signorini ha toccato nuovamente l’argomento con la sua vippona ed è emerso qualche fino a ora non era mai stato considerato… Leggi anche:...