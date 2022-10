“Paga l’affitto” | sequestrato | pestato a sangue e torturato per ore | 38enne in gravissime condizioni

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) A conclusione di una complessa e prolungata attività investigativa, avviata nell’immediatezza dell’acquisizione della notizia di reato, i Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno rintracciato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto 5 persone, di età compresa tra i 35 e i 66 anni, tutte già con precedenti, ritenuti gravemente indiziati, in concorso tra loro, dei delitti di sequestro di persona, tentata estorsione, rapina aggravata, lesioni personali aggravate ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone, consumati nei confronti di undel posto. Lunedì scorso, la vittima, in stato di shock, con volto gravemente tumefatto e con ferite diffuse per tutto il corpo, chiedeva aiuto alla portineria di un comprensorio nella frazione “Laghetto” di Castel Gandolfo, venendo immediatamente soccorso dai Carabinieri e da personale del ...

Donne sul Web

Si sente fortunata perché vive in una casa di proprietà, a Corbola in provincia di Rovigo, e nonogni mese. Lo stipendio da operatrice socio - sanitaria non le permette di mettere ...Nonostante tutto , per fortuna,'operato del vecchio Governo, guidato da Mario Draghi sta ancora ... Un contributo destinato ad una parte importante della popolazione, quella che vive in. Una ... Bonus affitto 2022 Veneto. Domanda online comune