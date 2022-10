Onu adotta risoluzione che condanna annessioni Russia

Agenzia ANSA

I Paesi che hanno votato contro la risoluzione dell'Assemblea Generale sono invece, oltre a Mosca, Bielorussia, Siria, Nicaragua, Corea del Nord. Tra gli astenuti India e Cina. Il vice ambasciatore cinese all'Onu, Geng Shuang, parlando in Assemblea Generale, ha detto che Pechino si asterrà sulla risoluzione. L'Assemblea Generale dell'Onu ha adottato una risoluzione che condanna chiaramente i "cosiddetti referendum illegali" e la "tentata annessione illegale" della Russia.