Olimpiadi | il mistero dell’arte | podi assegnati e poi rimossi dal CIO Aveva vinto l’Italia 5 ori…

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) I misteri. Una locuzione tradizionale che si impiega per provare a spiegare il fascino e la bellezza di pittura, scultura, musica, letteratura, architettura, danza. E allec’è un vero e proprio. Dal 1912 al 1948, infatti, queste discipline assegnavano medaglie! Gli artisti dovevano eseguire opere d’arte ispirate allo sport. Vennero assegnate delle vere e proprie medaglie, proprio come nelle discipline sportive, ma a partire dal 1954 queste competizioni vennero abolite e i risultati ottenuti nella prima metà del Novecento non vengono più conteggiati nel medagliere complessivo.salì sulo in ben tredici occasioni: 5 ori, 6 argenti, 2 bronzi. Raniero Nicolai trionfò nella letteratura mista ad Anversa 1920 con “Canzoni Olimpioniche”, Giani ...