Ogni anno nel nostro Paese bruciamo 11 miliardi di euro Limitare gli scarti significa anche preservare la Terra | come verrà ricordato il 16 ottobre nella Giornata mondiale per l' alimentazione

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Lo spreco alimentare è una vergogna, diciamolo. Nelmondo energivoro, gettiamo via un terzo del cibo prodotto. Un terzo, sì. Una valanga di rifiuti mai passati per la tavola. E? la frutta l’alimento piu? sprecato del pianeta. In testa gli Stati Uniti, con 39,3 grammi settimanali (foto Getty Images). Una sorta di nazione senza nome e senza dignità che si piazza subito dopo gli Stati Uniti e la Cina per le emissioni di gas serra, che surriscaldano il pianeta. Un Moloch che sfrutta il 30 per cento dell’area coperta da terreni agricoli nel mondo e che divora una mole d’acqua paragonabile al flusso annuale del fiume Volta. La produzione enorme di cibo e il suo sperpero sono un segno indubitabile «della nostra formidabile intelligenza in disperato conflitto con la nostra formidabile stupidità»lo scrittore Ian McEwan descrive la ...