Occhiuto Fi risponde a Ferrara sui medici cubani | ' Nessuna violazione dei diritti umani | nessuna schiavitù'

'Abbiamo optato - spiega- per la seconda strada: terremo ospedali e reparti aperti, e avremo momentaneamente la collaborazione dei medici di Cuba - Paese con una tradizione storica nelle ...Anziché sfruttare i lavoratori stranieri, il Presidentepromuova i concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato nella sanità calabrese. I cittadini calabresi non meritano tutto questo ", ... Medici cubani in Calabria, Occhiuto risponde a Ferrara: "Agiranno in massima libertà" “L’europarlamentare grillina Laura Ferrara usa impropriamente il logo e la carta intestata del Parlamento europeo, mandando in giro letterine fumose, per ...Medici cubani in Calabria, Ferrara (M5S) scrive a Occhiuto: “accordo viola risoluzione del parlamento europeo”. La risposta del Governatore calabrese “La Regione Calabria, amministrata dal centrodestr ...