Nuvoloso | precipitazioni nella la notte tra giovedì e venerdì

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Che tempo farà? Ecco le previsioni in Lombardia a cura di Maurizio Sabatino per il Centro Meteorologico Lombardo. Analisi barica al suolo corredata da fronti, elaborazione KNMIANALISI SINOTTICA sul Mediterraneo centrale, la risalita dei valori pressori, garantirà condizioni tendenti alla stabilità. Un vortice ciclonico in quota, posizionato sul Marocco, apporterà condizioni perturbate dapprima sulla Sardegna e, nel corso della giornata, anche sulla Sicilia. L’ingresso di fresche correnti nord-occidentali, sarà responsabile di formazioni nuvolose cumuliformi e locali, lungo i rilievi alpini e dell’Oltrepo Pavese. Un moderato, ma rapido passaggio instabile, durante latra, darà luogo alungo l’arco alpino in estensione alle aree pedemontane e di ...