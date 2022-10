Non ci avete dato le maglie nuje v’amma dato dieci palloni

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ai mediatori seriali di tarantelle a sproposito ricordiamo che a Napoli ci esaltiamo non perché abbiamo solo questo ma perché abbiamo anche questo, soprattutto questo, magnificamente questo attaccamento alla nostra maglia. IL NAPOLI E’ UNO STATO D’ANIMO il vostro uno STATO PIETOSO. Chissà se Goethe, a proposito della sua lanterna abbia mai pensato alla luce di una tela malinconica che entusiasma gli occhi di chi la guarda. Quel solco di meraviglia propria di Frida Kahlo che ha unito pittura e letteratura, in una goal Messico&Nuvole…. “Mi infastidisce quando la gente cerca di analizzare il jazz come un teorema intellettuale. Non lo è, non lo è. ” Bill Evans ha la maglia numero 81, Jack il pianista dei prati. A Napoli siamo superiori a determinate scaramucce da oratorio parrocchiale. Voi . Si chiama superiorità, generosità, saper campare! Kvara è l’uovo del Castello, il ...