Noemi e Totti a cena insieme hanno sfoggiato l’anello di fidanzamento

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)Bocchi e Francescoormai non si nascondono più e vivono alla luce del sole il loro amore. Il settimanale Chi li ha addirittura pizzicati ain compagnia dei figli (da parte del calciatore però c’era solo Isabel). “In queste foto esclusive e per certi versi clamorose vediamo al ristorante FrancescoBocchi con lo stesso anello al dito. Una promessa giunta dopo dieci mesi d’amore ufficiali che prelude a un futuroe che mostra quanto la relazione fra i due sia già molto avanti. Anche perché acon loro ci sono anche Isabel e i due figli di. Ilary non farà certo i salti di gioia nel vedere la sua piccola già in famiglia con la nuova donna di papà. Si parla anche del progetto di ...

Da quanto si apprende,Bocchi è 'parte offesa' in un processo. La causa trae Ilary Blasi , la cui prima udienza è prevista per venerdì 14, dunque non c'entra nulla. Ilary, il retroscena ...'Si parla del progetto didi trovare una casa dove andare a vivere insieme e dove ospitare i figli, in base agli accordi di separazione' , si legge sulla rivista diretta da Alfonso ...(Adnkronos) – Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti, è arrivata questa mattina a piazzale Clodio dove è in programma un’udienza di un procedimento che la vede parte offesa. Il Tribunale, ...Noemi Bocchi in tribunale a piazzale Clodio. La nuova compagna di Francesco Totti è coinvolta in un processo a porte chiuse, nella cittadella giudiziaria. Scarpe da ginnastica, jeans, capelli ...