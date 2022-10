Noemi Bocchi in tribunale a Roma | udienza a porte chiuse

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) (Adnkronos) –, la nuova compagna di Francesco Totti, è arrivata questa mattina a piazzale Clodio dove è in programma un’di un procedimento che la vede parte offesa. Il, accogliendo la richiesta del legale di parte civile, ha disposto che il processo si svolga aper garantire la riservatezza delle audizioni in corso. L'articolo proviene da Italia Sera.

