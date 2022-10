Nigeria | oltre 500 morti a causa delle inondazioni delle ultime settimane

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Lagos, 12 ott. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - E' di500 vittime il bilanciovittimepesantiin. Secondo quanto riportato dal quotidiano Premium Times, il governono ha dichiarato che più di 1.500 persone sono rimaste ferite e che circa 1,4 milioni hanno dovuto abbandonare le proprie abitazioni aforti piogge. Sono circa 90mila le case danneggiate dalle piogge che da fine luglio hanno devastato il Paese. In totale, le autorità stimano che 31 dei 36 stati del Paese siano stati colpiti, compresa la capitale.

