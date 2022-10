Nicola Zingaretti annuncia le sue dimissioni da Presidente della Regione Lazio

Il Post

...Schlein Elly Vaccari Stefano Friuli Venezia - Giulia Serracchiani Debora Lazio Casu Andrea Ciani Paolo Di Biase Michela Madia Marianna Mancini Claudio Morassut Roberto Orfini Matteo...... termine tecnico dietro cui si cela la legge che accompagna il bilancio della Regione: prima finirà la discussione in aula, alla Pisana, e prima il governatorelascerà il suo posto ... Nicola Zingaretti ha detto che si dimetterà da presidente della Regione Lazio entro tre settimane Il presidente della Regione Zingaretti pronto a dimettersi: “Lazio al voto per le elezioni regionali tra il 18 dicembre e la fine di gennaio”.Dopo l'approvazione del collegato, atto che accompagna la legge di bilancio, arriverà il passo indietro del governatore. Via al totonomi per le ...