Nel giorno del matrimonio va sulla tomba del padre | la foto che sta commuovendo il web

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Vestita da sposadel. Dalla Finlandia a Ischia per salutare il papà Fausto neldel. Gianna , questo il nome della giovane sposa, ha deciso di sposare il suo ...

RaiNews

Un’ora in meno al giorno di illuminazione pubblica per le strade di Milano e dipendenti pubblici in smart working il venerdì ...Dal canto davanti alla squadra alla conferenza stampa del suo primo giorno, tra emozione e nuovi sentimenti: «Ho trent’anni di carriera nel calcio, ma ho comunque provato un po’ di paura ...