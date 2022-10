Nel centrosinistra si litiga sulle manifestazioni per la pace

... le matricole Alfredo Bazoli e Lorenzo Basso; Piero Patton per il; Alberto Barachini ... In quel momento scoprirete che la lista dei ministri è pronta e che c'è serenità e compattezza......il leader del M5S può davvero prendersi la leadership del futuro. A tal proposito, il sondaggista Bonini, però, avverte: "Il problema principale di Conte è riuscire a sfondareNord.Uno dei tre delfini scelti da Del Bono si propone come candidato sindaco del centrosinistra unito e anticipa la sua idea di città «sostenibile» ...L’AQUILA – “Il centrosinistra così come lo si conosceva è morto e sepolto, seppellito dalle urne il 25 settembre. Ora è arrivato il tempo di aprire il cantiere della ricostruzione della nuova alleanza ...