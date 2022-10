Nei mondiali di volley l’Italia può ancora migliorare

Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Sabato pomeriggioha battuto la Cina con la migliore partita del suo Mondiale, un 3-0 in un’ora e un quarto che le ha permesso di vincere anche il secondo girone e qualificarsi per i quarti, dove ha incontrato nuovamente le cinesi. Ma al di là di un regolamento bizzarro, che non prevedeva incroci tra le squadre del gruppo delle azzurre, che si trovavano in Olanda, e quelle dell’altro gruppo in Polonia – per evitare spostamenti tra un paese e l’altro ed evitare in particolare che le due nazionali ospitanti giocassero le gare a eliminazione diretta successive lontano da casa – la squadra di Davide Mazzanti ha confermato i rapporti di forza con una delle espressioni di punta del movimento femminile, vincendo con un 3-1 meno rotondo ma che forse rendemeglio l’idea sulle qualità di questo gruppo. Perché dopo una prova eccezionale come ...