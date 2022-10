Napoli | tegola Anguissa | venerdì esami strumentali | c’è un rischio

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) In casac’è ansia per l’infortunio di Zamboci saranno gli, c’è un. Ilha portato a casa un’altra vittoria, ed in questo caso il peso specifico è davvero importante. I tre punti conquistati contro l’Ajax allo Stadio Diego Armando Maradona permettono agli azzurri di approdare agli ottavi Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Anguissa ha lasciato subito il campo all'inizio della ripresa trae Ajax: problemi alla gamba destraper ildurante la partita con l'Ajax. Anguissa, ad inizio secondo tempo, ha lamentato un fastidio alla gamba destra e ha subito chiesto il cambio a Spalletti. Al suo posto è entrato ...per ilcontro l'Ajax in virtù dell'infortunio occorso a Franck André Zambo Anguissa. Il centrocampista numero 99 degli azzurri, infatti, ha lamentato un fastidio alla gamba destra e ha ...Anguissa ha lasciato subito il campo all’inizio della ripresa tra Napoli e Ajax: problemi alla gamba destra Tegola per il Napoli durante la partita con l’Ajax. Anguissa, ad inizio secondo tempo, ha la ...Partita brillante per il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona contro l'Ajax. Ma c'è anche una nota negativa per Spalletti.