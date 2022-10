Teleclubitalia.it

mentre è in fila alle casse del supermercato e viene accoltellato. È accaduto nella zona dell'Arenaccia nella serata di ieri. Erano circa le 20 e 45 quando i carabinieri della compagnia Stella ...C'è stato un litigio per futili motivi mentre entrambi erano in fila alla cassa di un supermercato di via Arenaccia a. Prima qualche parola grossa, poi è comparso un oggetto affilato, forse un coltello. Così un uomo di 42 anni è stato ferito in più parti del corpo. L'aggressore poi si è allontanato. Il fatto è ... Napoli, litiga con coetaneo in discoteca: il giorno dopo finge di fare pace per accoltellarlo «Quando ho camminato verso quell’altare tu non c’eri al mio fianco. Non c’eri quando ho conosciuto l’uomo che oggi è mio marito, quando ci siamo fidanzati, non ...Sono le 20.45 quando i carabinieri della compagnia Napoli Stella intervengono a via Arenaccia 154 nel supermercato Dodeca per segnalazione di persona accoltellata. Dagli accertamenti ...