Napoli | la gioia di Lozano e Raspadori | “Grande vittoria”

"Abbiamo fatto un'altraanche se con una prestazione un po' sotto rispetto alle ultime ma ci sta. C'è un po' di stanchezza ma siamo riusciti mentalmente a reggere bene e siamo molto contenti per il traguardo". Lo ha detto Giacomodopo il successo delsull'Ajax che signfica anche la qualificazione agli ottavi di Champions League con due giornate di anticipo. "Dobbiamo continuare ad alimentare la nostra voglia di crescere – ha aggiunto – Anche oggi abbiamo fatto diversi errori e vogliamo cercare di limitarli e costruire ancora perchè possiamo ancora fare tanto. Il mio quarto gol in Champions è un sogno, non l'avrei mai immaginato. E' sicuramente frutto del lavoro della squadra che sta esprimendo un calcio di livello molto anno che ...

...una comitiva di bambini all'Edenlandia che corre veloce verso il BRUCO è il manifesto dellae ... Siamo ilnon emigriamo per l'Europa stiamo esportando la faccia migliore del Made in Italy ...... Reds in scioltezza 1 - 1, FIRMINO RISPONDE AD ARFIELD Con ilqualificato agli ottavi di ... Al 17' Arfield su assist di olak trafigge Alisson per ladei tifosi scozzesi, l'entusiasmo del ...Il difensore del Napoli ha espresso tutta la sua gioia per il passaggio del turno degli azzurri. “Il cielo di Napoli è diverso dagli altri. È più azzurro ed è già agli ottavi di Champions! Jamm Jaaaaa ...Alex Meret, portiere del Napoli, ha espresso tutta la sua gioia tramite i social: “Altra grande serata di Champions! Qualificazione raggiunta!”. Di seguito il post.