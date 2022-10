Napoli da urlo | anche De Laurentiis sbalordito | che cosa ha detto! FOTO

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) È appena terminata la partita trae Ajax, gara valida per la quarta giornata del girone A di Champions League. Il risultato finale è meno largo di una settimana fa, quando finì 6 a 1, ma pur sempre netto. Dopo i 90 minuti, infatti, il tabellino recita 4 a 2 per i partenopei. Con quest’ultima vittoria la squadra allenata da mister Luciano Spalletti è matematicamente qualificata per la prima volta nella sua storia con due giornate di anticipo agli ottavi di finale della Coppa dei Campioni. Il presidente delAurelio Deha così espresso la sua felicità per la vittoria contro gli olandesi e del passaggio del turno che non avveniva dalla stagione 2019/2020. Ecco il tweet pubblicato sul suo profilo social ufficiale: Aurelio Deaccount ufficiale Twitter Grandi emozioni quelle ...

... in provincia di, dovuta " secondo una prima ricostruzione del Nas " proprio ad una partita ...probabilmente quella che afferma che una volta strappata dal terreno la mandragora emette un "" ...Eh, speriamo che per ilstasera il Luna Park sia di quelli da ricordare.. Ed il mister non ... Magari, l''The Champions' può arrivare ad Anfield e oltre. Com'era il titolo di quel film con ...Il Napoli è un rullo compressore anche in Champions e asfalta l’Ajax con il punteggio di 4-2. La squadra di Spalletti parte forte e segna dopo 4 minuti con Lozano, una splendida rete la sua dopo una t ...Scatta l'allarme in casa Napoli, con una big europea in particolare pronta ad affondare per l'acquisizione di Kvaratskhelia: cala il gelo in casa azzurra.