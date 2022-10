Napoli-Ajax oggi | orario e tv Champions League | probabili formazioni | programma | dove vederla

(Di mercoledì 12 ottobre 2022): i partenopei al Diego Armando Maradona ricevono i lancieri per chiudere i discorsi di qualificazione e proiettarsi verso gli ottavi della2022-2023. La truppa di Spalletti, prima in Serie A, attende gli olandesi. L’obiettivo per i campani sarà quello di fare almeno un punto (forti dei 9 totalizzati nelle prime 3 partite, punteggio pieno), anche se il ricordo dello scintillante 1-6 dell’andata ad Amsterdam resta vivissimo: uno show che Di Lorenzo e compagni vorrebbero ripetere davanti al proprio pubblico garantendosi altri tre punti. La partita, valevole per la quarta giornata del Gruppo A, con calcio d’inizio fissato per le ore 18.45 allo stadio Diego Armando Maradona, sarà visibile in diretta tv su su Sky Sport UNO ...

Calendario Champions League oggi: orari partite 12 ottobre, tv, streaming, programma Canale5 e Sky Martedì 11 ottobre Ore 18.45: Diretta Gol, Sky Sport 251 Ore 18.45:, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Now Tv, Sky Go, Infinity+ Ore 18.45: Atletico M. - Brugge, Sky Sport Football, Sky Sport 254, Now Tv, Sky Go, Infinity+ Ore 21.00: Diretta Gol, Sky Sport ...Partita :Evento : Champions League, stadio "Diego Armando Maradona" Data : 11/10/2022 Ore : 18.45 Dove vederla : Sky Sport Uno e in streaming su Now, Sky Go e Mediaset Infinity.Le partite della fine settimana hanno confermato come in questo momento, all’interno del calcio italiano, ci sono meccanismi difficili da comprendere ma ...E' avvenuto in piazza Bellini, nel pieno centro storico, una zona di movida, frequentatissima dai ragazzi napoletani. La dinamica non è ancora chiara. Il giovane olandese ferito alla gamba destra ne a ...