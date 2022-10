Napoli Ajax 2-1 | Accorcia Klaasen | entra Osimhen

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Allo Stadio Maradona, il match valido per la 4ª giornata di Champions 2022/2023 tra Barcellona e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Allo Stadio Maradona,si affrontano nel match valido per la 4ª giornata della Champions League 2022/23. Sintesi2-1 MOVIOLA Fischio d’inizio – Ore 18.45 1? – Calcio d’inizio, primo tocco del. 4? – GOL: Uno due Zielinski-Lozano, quest’ultimo di testa scavalca il portiere. 8? – Occasione doppia per l’: Bergwijn impegna Meret che respinge, sugli sviluppi Alvarez ci prova con la conclusione a giro sul secondo palo, che esce di poco. 12? – Ancora occasione per l’: Kudus si smarca e prova il diagonale, fuori di poco. Ottima reazione ...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido come quarta giornata della Champions League 2022/2023: pagelleLe pagelle dei protagonisti del match, quarta giornata della Champions League 2022 - 23. TOP: Kvaratskhelia, Lozano, Lobotka FLOP: Bassey ...L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 4ª giornata di Champions 2022/23: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 4ª giornata della Champions 2022/23. Dirige la sfida l'arbitro Zwayer. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...Napoli Ajax, le probabili formazioni della sfida. In casa partenopea si devono fare i conti con l’assenza dell’infortunato Rrhamani, ai box per una lesione ai tendini dell’adduttore. Napoli (4-3-3): ...Il Napoli torna in campo contro l’Ajax e vuole continuare a volare, anche in Champions League. Spalletti continua con i cambi, in difesa è obbligato perché si è fatto male Rrahmani: al suo posto gioca ...