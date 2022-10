Munich Games al giro di boa su Sky Atlantic | il match si avvicina negli episodi del 12 ottobre

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La miniseriegiunge aldi boa su Skycon gliin onda il 12, il terzo e il quarto. Questa produzione tedesca di Sky Original è ambientata alla vigilia di unstorico: Germania e Israele stanno per disputare una partita di calcio per ricordare le vittime del Massacro di Monaco nelle Olimpiadi del 1972, i Giochi passati alla storia per l’attentato che portò alla morte di 11 atleti israeliani uccisi, sequestrati da un commando dell’organizzazione terroristica palestinese Settembre Nero, ma la storia rischia drammaticamente di ripetersi con un rinnovato pericolo terrorismo.è composta da seiscritti da Michal Aviram, già autrice del cult mondiale Fauda, ...

