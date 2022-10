Morto Victor Steeman. Per il pilota della Supersport 300 fatale l'incidente in Portogallo - Sport - Motomondiale

Il 22enne olandese domenica era stato travolto sulla pista di Portimao. La famiglia ha autorizzato la donazione degli ...è stato trasportato in aereo all'ospedale di Faro con gravi ferite alla testa mentre la gara veniva fermata sventolando la bandiera rossa. Il ragazzo èin ospedale. In un comunicato, la ...Il 22enne olandese domenica era stato travolto sulla pista di Portimao. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi ...Il pilota olandese Victor Steeman è morto. Il campione della MTM Kawasaki aveva 22 anni. È deceduto per le ferite riportate dopo un grave incidente con più ...