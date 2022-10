Morto a 22 anni Victor Steeman | pilota di Supersport 300 La lettera dei genitori | “Ha salvato 5 persone donando i suoi organi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) “Quello che sempre si teme dadi undi moto è ora accaduto. Il nostronon ha potuto vincere quest’ultima gara”. Idi, 22, rendono nota così la notizia della morte del campione della300, classe di ingresso per il mondiale Superbike. Ilè caduto dalla moto in un incidente che ha coinvolto diversi corridori, mentre stava cercando di assicurarsi il titolo in occasione del Round Pirelli del Portogallo all’Autodromo Internacional do Algarve. Fin da subito le sue condizioni sono sembrate gravi eè stato trasportato in ospedale in elicottero. Idel ragazzo comunicano anche la decisione deldi donare ...