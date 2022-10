Mondiali Militari Corsa Campestre | l’Italia in gara in Portogallo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) E’ decollata dalla base aerea di Beja, in, la stagione internazionale del cross. Sono dieci gli azzurri ingià da oggi e domani nella 58esima edizione deidi. Il team italiano si presenta con una staffetta mista 4x2km decisamente competitiva, schierando tre atleti che hanno partecipato ai 1500 metri degli Europei di Monaco di Baviera in agosto: tra i frazionisti c’è il quarto classificato dell’Olympiastadion (3:35.00), nonché ottavo deiindoor, Pietro Arese (Fiamme Gialle), e con lui le specialiste Ludovica Cavalli (Aeronautica) e Federica Del Buono (Carabinieri), un terzetto reduce da un’importante stagione di crescita su pista. A completare il poker è Federico Riva (Fiamme Gialle), a sua volta migliorato fino ...

atleticanotizie |

