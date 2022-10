Mondiali di Volley Femminile | per l’Italia c’è ancora il Brasile | in palio la finale

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)batte nuovamente la Cina e vola in semiai Campionatidi pallavolo, in corso di svolgimento tra Olanda e Polonia. Le azzurre di Davide Mazzanti si impongono per 3-1 (25-16, 25-22, 13-25, 25-17) nel quarto dicontro l’ostica compagine asiatica, già sconfitta in tre set appena tre giorni fa nella seconda fase della rassegna iridata. Grandi prestazioni per Paola Egonu, autrice di 29 punti, la centrale Anna Danesi e la capitana azzurra Miriam Sylla (entrambe a quota 12 punti). Alla Cina invece non bastano i 14 punti di Li Yingying per evitare l’eliminazione.tornerà dunque in campo giovedì 13 ottobre alle ore 20, sempre ad Apeldoorn (Olanda), per disputare la semicontro il, che ha sconfitto ...