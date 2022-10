Mondiale | Boskovic porta la Serbia in finale | Stati Uniti ko

È la Serbia la prima finalista del, per la seconda volta consecutiva. Le campionesse in carica, allenate ora da Daniele Santarelli, difenderanno il titolo vinto quattro anni fa contro la vincente di Italia - Brasile sabato ad ...E così le nostre 'strafavorite' per ildi volley hanno conosciuto il veleno delle ... Certo è che non si potrà più sbagliare, anche perchèe alleate non attendono altro che ...Tijana Boskovic trascina le compagne all'atto conclusivo della rassegna iridata, firmando 33 punti nel successo (3-1) sugli Stati Uniti. C'è già un po' di Italia in finale, considerando che Daniele ...Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...