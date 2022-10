Momblano | «La Juve di ieri l’avevamo già vista in Italia»

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Luca, giornalista al seguito della, ha parlato della brutta sconfitta dicontro il Maccabi Haifa Lucaha iniziato così la puntata di JB Live, trasmissione su twitch dintibus:LE PAROLE – «Maccabi-ntus è la rappresentazione europea di quello che ha rappresentato Monza-ntus in campionato. Agnelli non parlava dopo una partita dopo almeno due anni. Se lo ha fatto è perché ha dato l’addio alla Champions League. Ma ricordiamoci che se ci sono mille problemi, c’è almeno una situazione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Blasting News Italia

A 'LaFieradelCalcio', in diretta su Twitch, Lucasi è espresso così sulla situazione in casa: 'Per la prima volta Allegri non voleva essere davanti ai microfoni dopo il Milan, non ha ...Arrivabene avrebbe le idee chiare sul possibile futuro di Massimiliano Allegri ma, stando alle indiscrezioni di, il motivo è dovuto alle scelte del presidente. Ecco cosa ha detto a tal ... Juventus, Momblano: 'Convocato ufficio legale per avere un parere su un contratto' Luca Momblano, dopo la partita dei bianconeri contro il Maccabi Haifa, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione della Juventus ...Il giornalista sportivo ha aggiunto che il futuro professionale del tecnico potrebbe dipendere dal presidente Agnelli ...