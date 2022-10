Moggi | Chi comanda oggi è anche chi ha ridotto il calcio italiano in questo modo Petrucci ha dichiarato che chi vince troppo Sul Napoli

: "Napoli e Lazio le squadre che preferisco" Elogio per il Napoli e non solo,svela qual ... Questo campionato si decide alla ripresa, dopo i mondiali, perché li si vedràha i migliori ...a a a Stefano Pioli negli anni ha allenato il Sassuolo, il Bologna, il Chievo, la Salernitana, Lazio, Inter, Fiorentina e Milan. Ma è passato anche da Modena, Parma, Grosseto, Piacenza ed è forse in ...A Radio Crc, nel corso della trasmissione 'Si Gonfia La Rete', è intervenuto il dirigente sportivo Luciano Moggi: "Chi comanda oggi è anche chi ha ridotto il calcio ...Luciano Moggi, dirigente sportivo, ha parlato ai microfoni di Radio CRC: "Chi comanda oggi è anche chi ha ridotto il calcio italiano così, che per due ...