Miss Ucraina e Miss Russia costrette a stare nella stessa camera | scoppia il caos

Leggi su chenews

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Nel corso di un concorso di bellezza,si sono ritrovatad’hotel. La situazione è degenerata ed èto ilsui social: ecco che cosa è successo. Un momento increscioso quello che si è venuto a verificare qualche ora fa e che ha fatto il giro dei social in pochissimo tempo. Le duesi sono ritrovate, a loro insaputa, all’interno dellastanza d’albergo in uno degli hotel messi a disposizione per il concorso. Le cose però non sono andate come gli organizzatori speravano. fonte foto: InstagramIn questi giorni si sta vedendo il noto concorso di bellezza ...