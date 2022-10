Ministeri e presidenze delle camere | la trattativa di Meloni

Agenzia ANSA

Si gioca di tattica pesante nel centrodestra a poche ore dal voto per ledelle camere e in vista della composizione della squadra di governo. La presidenza di Palazzo Madama, voluta fortemente da Fdi, che mette in campo Ignazio la Russa, e' reclamata anche dalla ......ma il destino personale viene dopo il gioco squadra' I nodi Ronzulli e Giorgetti Chiarire ledella Camere sarà fondamentale proprio per cominciare a sistemare anche il puzzle deiSulle presidenze delle Camere «stiamo lavorando» ha dichiarato ieri sera la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, aggiungendo di «non vedere particolari ...Si gioca di tattica pesante nel centrodestra a poche ore dal voto Like us on Facebook to see similar stories Please give an overall site rating: ...