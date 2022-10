Minguella | l’uomo che ha scoperto Messi | «Il Barça non lo voleva Costava solo 3 000 euro…»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) El Mundo ha intervistato Josep Mariache ha portato Maradona in Europa. Ma che poi ha continuato e ha portato al Barcellona anche Stoichkov, Ronaldo il Fenomeno, Rivaldo e Romario. E. Nella lunga intervista racconta anche la trattativa per la Pulce: “Non hoMaradona, me ne sono innamorato subito e gli ho detto: “Questo va il”. Con la scoperta diho più meriti. In questa professione ricevi costantemente video e consigli dai bambini che puntano, ma è assolutamente imprevedibile indovinare se giocheranno fino ai 10 anni o fino ai 20. Ho visto Leo subito. Quello che ha catturato soprattutto la mia attenzione è che faceva le cose in modo molto diretto, non sprecava un secondo in dribbling inutili che ovviamente sapeva fare, ma andava dritto in ...