Milano | dalla ' ndrangheta al terrorismo | dopo 42 anni lascia il pm Alberto Nobili

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 12 ottobre 2022), 12 ott. (Adnkronos) -è la memoria storica di: quella della criminalità di Francis Turatello e Vallanzasca, deglidi Piombo e dei sequestri di persona, ma anche delle violenze politiche e delinternazionale. Entrato in magistratura nel 1979 il suo nome è da sempre legato alla procura meneghina ed è negli uffici della Direzione distrettuale antimafia che partecipa alle principali inchieste della storia del Paese. Nella 'da bere' - tra bische clandestine, soldi, armi e cocaina - è tra chi dà la caccia a figure che ancora oggi non smettono di affascinare come Angelo Epaminonda e il Bel René. In una città violenta e impaurita, si fa strada mantenendo un profilo basso, fatto più di sostanza che di apparenza. Un ...