Calciomercato.com

Che furto!battuto più dall'arbitro che dal Chelsea . Rigore ed espulsione di Tomori senza senso dopo 18'. Pioli: 'Gara stravolta'. Il rinnovo di Leao è. Barca - Inter, alta tensione : ...... con l'aspetto non da poco che Saint - Quentin - en - Yvelines,a Versailles, è il velodromo ...nelle qualificazioni del quartetto (olimpionico e iridato in carica) scenderà in pista con, ... Milan, vicino il rinnovo di Leao: le ultime Secondo la Gazzetta dello Sport, le parole di Paolo Maldini ("Vorremmo farlo prima del Mondiale, anzi volevamo farlo un anno fa e poi sei mesi fa. Però ci devono essere le condizioni per procedere. L’ ...Fonte: tuttomercatoweb.com C'è spazio nel taglio basso della prima pagina odierna della Gazzetta dello Sport anche per il Milan con questo titolo: Che furto!. Più l'arbitro del Chelsea: Diavolo battut ...