(Di mercoledì 12 ottobre 2022) " Anche per noi non ècosì immediato giocare in undicidieci, quella del rigore più espulsione di Fikayo Tomori è stata la decisione dell'arbitro e dobbiamo accettarla ". Ci gira attorno, ...

Corriere dello Sport

Ci gira attorno, Graham, allenatore del Chelsea , in merito all'episodio che, al 18' della sfida col, ha cambiato il senso della ...... con le sconfitte della Juventus in Israele contro il Maccabi Haifa (2 - 0) e dela San Siro con il Chelsea di Grahamcon analogo punteggio. Ma se per i bianconeri adesso il cammino ... Milan, Potter tergiversa: "Neanche per il Chelsea è stato facile in 11 contro 10" Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Milan-Chelsea, la partita ora prosegue all’interno dei salottini buoni delle due dirigenze. Sul piatto un giocatore che potrebbe risolvere più di un problema. Ora si può. Il Milan fa sul serio per Hak ...