Milan-Chelsea | Mount è sincero | “sorpreso per il rigore | l’espulsione di Tomori non c’era”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La partita della quarta giornata di Champions League traè stata condizionata dalle decisioni arbitrali. La sfida di San Siro si è conclusa sul risultato di 0-2 e la qualificazione per i rossoneri si è allontanata. Le reti dei Blues sono state realizzate da Jorginho su calcio die Aubameyang. L’episodio decisivo si è verificato dopo 18 minuti:trattiene leggermentein area di, l’arbitro fischia calcio died espulsione. Il provvedimento per il difensore delè stato troppo severo, come conferma lo stesso calciatore del. “Ovviamente è un mio compagno, conosco Fik da molto tempo ed ero affranto per lui in quella situazione, ero dispiaciuto per lui. Non credo ci fosse ...

... ha dichiarato in conferenza stampa Stefano Pioli alla fine di, valevole per il Gruppo E di Champions League, terminata 2 - 0 in favore del club londinese. "Abbiamo avuto qualche ...8 Il day after della sfida contro illascia strascichi polemici e amarezza in casa. Oltre al danno La beffa. Mason Mount , protagonista nell'azione dell'espulsione di Tomori, ha parlato ai canali ufficiali del: '...A commentare quanto accaduto in Milan-Chelsea a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex arbitro Mauro Bergonzi: "Difficile fischiare un rigore del genere. Non è fallo neanche a centrocampo, non c'è ...Mostra tutto il network Mostra tutto il network TUTTI I LIVE Pioli: L'espulsione ha complicato la partita Jorginho: Non abbiamo fatto nulla Le pagelle di Milan-Chelsea Tutti i gol di martedì 11 ...