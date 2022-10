Milan-Chelsea 0-2 | “Tre spunti positivi dai quali ripartire” | VIDEO

L'esterno portoghese nel mirino dei campioni di Francia, ma c'è anche ilLONDRA (INGHILTERRA) - Rafael Leao sarà uno dei protagonisti della prossima sessione di mercato. Ilè stato bravo a portarlo in rossonero quando non tutti ne avevano ancora comprese le ...Canale 5 ha vinto la sfida degli ascolti tv di martedì 11 ottobre. La partita di Champions League tra, finita con una sconfitta per i rossoneri, è stata seguita da 4.165.000 spettatori con il 20.15% di share. Calo per la serie tv Morgane:Detective Geniale, che non è andato oltre 2.384.ma c'è anche il Chelsea LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Rafael Leao sarà uno dei protagonisti della prossima sessione di mercato. Il Milan è stato bravo a portarlo in rossonero quando non ...Sconfitta tra le mille polemiche per il Milan di Stefano Pioli che è uscito sconfitto per 2-0 dal Chelsea a San Siro. Tante recriminazioni per il calcio di rigore assegnato ai Blues dopo ...