Milan-Chelsea 0-2 | gol e highlights di Champions League | VIDEO

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Gol edi0-2, gara della 4^ giornata del Girone E della2022-2023. Serataccia per i rossoneri, in 10 per l'espulsione di Fikayo Tomori sul rigore segnato da Jorginho. Poi il gol di Pierre-Emerick Aubameyang

: praticamente unanime la condanna al rigore fischiato contro i rossoneri per presunto fallo di Tomori, che viene anche ingiustamente espulso Ildeve buttare giù il boccone amaro ...Commenta per primo Dopo la sconfitta contro ilin Champions League , i tifosi delsi sono scatenati contro l'arbitro Siebert . Ecco le reazioni social al rigore concesso ai Blues e alla conseguente espulsione di Tomori .Mario Sconcerti, sulle colonne del Corriere della Sera, ha espresso la sua opinione sulla Juventus dopo il 2-0 con cui è rimasta sconfitta in casa del Maccabi Haifa ..."Un rigore lancia il Chelsea a San Siro. Il Milan resta in corsa per gli ottavi": titola così questa mattina La Stampa che spiega che la sfida di ieri sera a San Siro è ...