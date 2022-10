Milan-Chelsea 0-2 | “Arbitro e Blues | Diavolo ko” | Champions League News

MILANO - Jorginho si è reso protagonista con il suonel 2 - 0 al San Siro al, segnando su rigore il primo gol della sfida. Il centrocampista della Nazionale e dei Blues ha risposto così ad alcune domande di Sky nel post - partita: "Con ...1 L'allenatore del, Potter in conferenza stampa dopo la vittoria per 2 - 0 contro ila San Siro in Champions League dice la sua sul contestato episodio arbitrale che ha causato l'espulsione di Tomori e il ..."Rigore eccessivo, non c’è il rosso a Tomori" scrive il Corriere dello Sport nella sua moviola di Milan-Chelsea. Ha fatto discutere l'arbitraggio di ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Per quanto riguarda la ...