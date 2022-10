Globalist.it

In assenza di soluzioni sostenibili a questi problemi, ipotrebbero dover re - emigrare in circostanze ancora più precarie". Dal 2015, oltre 60.000sono stati rimpatriati dalla ...... e lada Basso diventerà un hub popolato da strumentazioni, spin off, sistemi di ... prive di acqua, colpite da meteo - cataclismi,o rifugiati climatici, sono dedicate le 6 sessioni ... Migranti, la “Fortezza Europa” e le sue politiche criminali: un rapporto sconvolgente Il rapporto denuncia che «I migranti sono spesso costretti ad accettare il rimpatrio assistito per sfuggire a condizioni di detenzione abusive, minacce di tortura, maltrattamenti, violenze sessuali, s ...Conversazione di Laura Tussi con Giorgio Cremaschi. Al vertice di Madrid, la Nato approva il più importante rafforzamento delle proprie capacità dalla fine della guerra fredda e porterà le (...) ...