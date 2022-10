Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi di nuovo insieme per il compleanno della figlia Sole

(Di mercoledì 12 ottobre 2022)didopo la separazione, la prima foto riuniti per festeggiare la loro bambina. Di sicurohanno organizzato la festa diper la loro. Se poi tra i due si stia riaccendendo la fiamma dell’amore al momento non è dato saperlo,

Non solo l'addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi di metà luglio, ma anche quelli trae Tomaso Trussardi e tra Shakira e Gerard Piqué, sino al recente divorzio tra Wanda Nara e ...Non una qualsiasi bensì ''. Ramazzotti a quel punto ha fermato il concerto e ha chiesto al regista di inquadrarla. In realtà non si trattava della sua ex moglie, bensì di una piccola ...